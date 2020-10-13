樂壇天后陳慧琳（Kelly）形象一直完美無瑕，不但負面新聞甚少連緋聞都是零，但其家人及老公劉建浩（Alex）的家人，卻不時傳出麻煩糾紛。Kelly奶奶沈靜上周五入稟高等法院，指女兒劉建芝多番威嚇及襲擊她，要求法院頒下禁制令阻止，並禁止女兒接近。《蘋果》昨日向Kelly經理人鍾珍查詢，她透露Alex目前正在處理事件，故不予回應。

陳慧琳與老公劉建浩近日夾在劉母沈靜及家姐劉建芝之間，應該左右做人難，Kelly奶奶沈靜於上周五入稟高等法院原訟庭，指女兒劉建芝自2017年搬到其玫瑰新邨寓所同住後，多番威嚇和騷擾她，她本月初更受到襲擊，故興訟要求法院頒下禁制令，阻止相關行為。

入稟狀指，原告沈靜與丈夫劉基惠及三名家庭傭工同住司徒拔道玫瑰新邨寓所，被告劉建芝於2017年8月遷入同住。沈靜指從此之後，便遭對方多次恐嚇、威脅及滋擾，甚至在本月2日被她毆打。沈靜申請禁制令，禁止劉建芝襲擊、威嚇和騷擾她及丈夫和家庭傭工，亦禁止劉建芝不通過律師而直接或間接接觸他們，及接近他們10米範圍之內，同時申請禁止劉建芝進入和使用寓所、或接近寓所50米範圍內，入稟狀同時表明向劉建芝索償。案件已排期於周五上午於高等法院進行聆訊。《蘋果》昨日向Kelly經理人鍾珍查詢，她回覆指Kelly老公Alex目前正在處理事件，不予回應。

家族生意市值逾億

劉建芝是當年Kelly在美國讀設計的同學。1992年，當時20歲的Kelly在劉建芝安排的卡拉OK聚會中，結識正在美國攻讀建築的Alex，二人一見鍾情，拍拖到2008年結束16年愛情長跑結婚。Kelly與細她大半年的Alex門當戶對，Kelly父親陳崇偉經營家族珠寶生意，Alex父親則開製衣及絲花廠。近年Alex已全力接手父親的生意，據知生意越做越大，公司現時市值逾億，單是位於葵涌的公司就自置15個寫字樓單位。

戀楊其龍爭執報警

劉建芝雖然不是圈內人，卻新聞多多，她是英皇集團老闆楊受成長子楊其龍的前女友，1996年傳出楊其龍涉嫌在酒吧內毆打相戀四年半的劉建芝，警方曾一度介入調查，事後女方不追究，警方終止調查，兩人分手收場。其後二人被拍到一同行街，故傳出翻撻，但2010年二人在中環酒吧夜蒲時，突然發生爭執，劉建芝更被人腳踢動粗，她不甘受辱即時報警，但其後又再轉軚提出銷案。

2000年劉建芝曾對記者爆粗，她出席一個時裝騷的狂野派對，見在場記者影相，發脾氣把紀念品扔在地下，又攬身旁女友人錫了一啖，並語無倫次謂：「呢個係我條女，×你老×！」到2013年，劉建芝則在跑馬地東山臺豪宅抹窗時，疑失足墮樓，幸好傷勢不重。另外，去年逆權運動期間，有網民指她為親中人士，更貼出劉建芝電郵及電話等相關資料。

案件編號：HCA1726/20