雨僑產後無傭人無陪月苦撐2個月 告誡同路人：切勿以身犯險

雨僑於今年8月剖腹誕下女兒羅約彌（Harper），適逢武漢肺炎疫情嚴峻，這位新手媽咪為避免外人接觸B女增感染風險，加上她早已打算要親力親為照顧初生女兒，所以沒有聘請傭人或陪月員幫手，不過，「噩夢」隨即展開。

雨僑今日更新社交網，她以「你最近還好嗎？」為題，出post講近況，她指有很多人問她如何在沒有傭人及陪月員協助下，自己坐月及湊女，雨僑今晚解答：「我都有屋企人幫，但係survive咗2個月，我嘅結論係：各位切勿以身犯險！」她還加了一個笑出眼淚的emoji。

雨僑提到：「如果BB唔係百日哭，如果唔係屋企都有好多事發生，係會輕鬆啲，但係世事冇如果，都係嗰句，切勿以身犯險，唔好做儍事！」

《蘋果》聯絡過雨僑，她以短訊回覆：「不知哪裏來的自信吖嘛！我其實係好想完全自己照顧BB初生頭幾個月，我又諗住屋企人可以幫手，所以冇請陪月，早排疫情又好嚴重吖嘛，呢個決定好似好啱咁㗎，原來勁攰！」

雨僑為初生女兒準備周到，就連床仔都買了幾款，不過對Harper來說，似乎床仔都不及媽咪個身咁好瞓，雨僑乘機呻：「我個女好似仲瞓得少過我，我媽成日話我細個係唔使瞓嘅，我唔信咗30幾年，而家終於信，原來係有BB唔瞓㗎喎！買咗3張唔同款嘅床仔，佢都係瞓喺我個身度。」這個「甜蜜的負擔」令雨僑沒有時間好好補眠：「有啲新手媽媽留言話日日瞓咗3個鐘，我嗰3個鐘仲要係分開嘅！」她更笑言自己已練成「戴住眼鏡坐喺度瞓」。

雖然照顧囡囡消耗雨僑不少時間和體力，但能看着女兒健康成長，對雨僑來說比較重要：「不過我真係好想見證佢成長，每一件事都同佢一齊經歷。（做媽咪好偉大……）唔偉大，絕對只係不知哪裏來的自信啫！」

雨僑另在post中透露，自己坐月期間，有好好調理身體，但笑言所經歷的事，有「10匹布咁長」！而身為過來人的靚媽謝安琪，就留言為雨僑加油，希望真的可以為雨僑打打氣。

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