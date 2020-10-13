天王嫂導師Amy現身解密培訓班︰你當天王都是傻子嗎？

郭富城娶大陸女模方媛、台灣歌手潘瑋柏同大陸空姐Luna閃婚，羨煞不少女士。不過早前有網民爆料指有「天王嫂訓練營」存在，指導女生如何嫁天王。萬達集團董事長王健林獨子王思聰在朋友圈亦曾發文，稱郭富城和潘瑋柏的太太都是由一名叫「Amy姐」的人一手育成。

近日再有網民踢爆指上海出現「偽名媛群組」，一群女子為冒充名媛，夾錢入住高級飯店、租法拉利跑車、共用下午茶，目的都是為了影相釣金龜，手法令人聯想到傳聞中的「天王嫂培訓班」，再次令出身在上海的Luna及方媛成為焦點。人稱「Amy姐」的胡曼鈺早前拍了一條約44秒短片解畫，一開頭她就說︰「我只能說我就是那個Amy，並且支持專櫃驗黃，假一罰十。」一派大陸網店口吻，她之後入正題表示「但是對於天王培訓班，這個以訛傳訛的事件，我已通過律師告了一票（班）人了，如果簡單辦一個培訓班，就能嫁給天王的話，你當那些天王都是儍子嗎。」她解釋是因為有人看不得別人好，出於嫉妒才變成一件公眾事件。Amy又借《灰姑娘》故事來形容搞事的人，她說︰「灰姑娘就是被那些穿不進水晶鞋的人所污衊，人性的陰暗面，就是見不得你好。」

事實上方媛跟Luna被王思聰形容為「Amy姐身邊兩名大將」，網民挖出多張Luna和其他網紅「雷同」的照片，包括曬自己做的料理、滑雪、浸浴、飲下午茶、打高爾夫球等指定動作。之後有微信賬號「先生讀庫」指二人是「天王嫂訓練營」成員，透過4招包括整容、影炫富相、與明星混熟及網上示愛，成功釣金龜。事後，郭富城夫婦同潘瑋柏都曾出聲否認。

另外，郭富城主演的電影《麥路人》在疫情下成績不錯，截至昨日票房累計達771萬元，上周末及周日郭富城透過自己的慈善基金，舉辦了慈善場，安排給罕見病團體、義工、基層家庭、殘疾人士等欣賞。郭富城聯同導演黃慶勳等突擊現身，為現場觀眾製造驚喜，順道在疫情下為眾人打氣。

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