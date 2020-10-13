石原聰美露面晒幸福 舊愛山下智久開房風波獲17歲床伴道歉

33歲日本當紅女星石原聰美本月初宣佈閃婚，嫁給同齡的圈外男性，有指男方是個事業有成的金融才俊，石原聰美報喜後今日終於公開露面，一身藍色連身裙的她為代言眼藥水出席記者會，甫現身即獲在場記者送上祝福，石原立即報以微笑，又稱今次出活動比平時緊張，幸福之情盡在不言中。

石原聰美入行多年可謂緋聞多多，五年前夥山下智久合演人氣劇《朝5晚9》戲假情真撻着，但地下情也是分手收場，她去年認識未婚夫，一年立即拉埋天窗，會在今年內註冊，未定會否舉行婚宴，又稱並非奉子成婚。

至於35歲的山下智久，早前爆出於7月底與同門男星龜梨和也出席派對，其間搭上17歲高校生模特兒愛子，山下與愛子之後再相約到高級酒店開房密會八小時，令山下智久形象受損，目前已經停工的他最近被指又再夜蒲，而事件中的女主角愛子，在鬧出風波後，已三個月沒有更新IG，她因隱瞞年齡入場而受盡指責，日媒指她透過律師以書面向山下道歉，承認當晚報稱逾20歲，自言會作反省。

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