袁嘉敏半山豪宅搬灣仔舊商廈留宿 36歲計劃買「姑婆屋」等上岸

袁嘉敏以「半裸性女」拍三級片早年殺出重圍，經常到大陸夜場登台賺咗唔少錢，又傳過佢被老闆包養。袁嘉敏於2015年更搬到半山住，佢不時在IG晒窗外嘅景色，之不過凡事有得必有失，佢落力演出床上戲，卻換來男士戴有色眼睛去看待，曾自爆感情生活一片空白，試過靠交友App交月費認識新朋友，同時朋友又介紹佢去相睇，dry足近4年，今個月28號就係袁嘉敏嘅36歲正日生日，眼見工作受疫情影響，大半年冇工開，佢開始心急等上岸。

今日壹週刊報道爆，袁嘉敏近日在灣仔的工作室留宿，疑由月租4萬幾嘅半山豪宅搬至月租萬幾嘅灣仔舊商廈，佢稱頂唔順半山嘅潮濕天氣先搬走，不過就冇講現時住喺邊，自言有想過計劃買一間「姑婆屋」。佢又指以前試過喺片場被迫臨時加戲，要佢除衫演出，而家佢都盡量唔想再拍呢類電影，一來佢有感年紀唔細要搵個伴侶結婚，朋友都有介紹一啲離過婚或唔算有錢嘅男士畀佢識，可惜大部份港男可能對佢嘅第一印象先入為主，唔係太想同佢接觸，令佢萌生移民嘅念頭，去加拿大展開新生活。

袁嘉敏早上以短訊回覆《蘋果》有關搬離半山住所嘅報道，佢表示︰「灣仔是我office，都租用了幾年。因為我過往的三個住所（將軍澳，中環，半山）各大傳媒都上過來拍照、拍片、飲茶做訪問，三個住所都全屋公開過，我覺得已比其他藝人所公開的多很多了。以後的住所不想需要公開給公眾，或向公眾表明住址。」佢補充半山曉峰閣住咗接近兩年，後期許多時間都喺大陸工作及外地旅遊，有時一、兩個月都唔喺香港，所以先冇再租住。

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