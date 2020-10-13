黎瑞恩稱被盜用身份攻擊吳業坤 網上公開嫌疑人照片鬧死蠢

曾出席撐警派對的黎瑞恩，昨晚在社交平台上載了一名男子的相片，指對方盜用她的照片在社交平台開設假賬號冒充黎瑞恩，並到伍仲衡的直播中留言指吳業坤為「低級歌手」，黎瑞恩更在下方留言表示「如果我鬧人都唔會自己擺個樣出嚟啦，死蠢。」

黎瑞恩除了將該名嫌疑人的相片公開之外，更附上其facebook賬號的部份資料，並稱：「借問聲我同你係咪有十怨九仇呢？依家科技好發達㗎，你嘅無聊到極嘅行為已經火速俾人起咗你個底！盗用人哋嘅照片做埋呢啲不法事，係觸犯刑事法例㗎」更呼籲對方如果空閒可考慮做善事，並叫對方回頭是岸。

facebook用戶上載的照片屬有價值資產，因此若有人擅自取用，有可能干犯盜竊罪，最高可判囚10年。不過，根據警方今年的說法，於網上進行「起底」亦同樣有機會觸犯《私隱條例》第 64(2)條的「刑事起底」條文。

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