韓YouTuber涉性買賣引爭議 被揭疑是「N號房」始祖網站會員

近日有不少韓國YouTuber爆出是非，當中人氣爆燈的網上綜藝節目《假漢子2》（直譯）中擔任教官的36歲YouTuber Logan及鄭恩洙（音譯），近日就爆出性醜聞。

當中YouTuber鄭演員不時於其影片中爆料，近日鄭演員就表示：「有關《假漢子2》教官的舉報層出不窮，將上傳有關Logan及鄭恩洙的事件。」鄭演員表示已確認證據，透露Logan及鄭恩洙經常去非法色情場所，更疑似是韓國最大色情網站「海螺網」的成員。鄭演員透露是其前女友向他爆料，他曾聯絡Logan及鄭恩洙，但沒有得到對方回覆。

韓國色情網站「海螺網」曾擁有超過百萬名會員，當中有成員分享偷拍的性愛片、性交易中間人、分享性犯罪經驗等內容，「海螺網」採用會員制，韓國警方由2015年就開始打擊「海螺網」，於2016年關閉網站，不過跟「海螺網」相似的網站仍是死灰復燃，今年轟動全城的「N號房」性虐案，有指「海螺網」就是其「始祖」。

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