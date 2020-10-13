【add名人時尚】吸睛派對

限聚令早前放寬下，不少人再次晚間出動，邀約朋友或另一半去玩、去狂歡。今次《add》邀請了品牌化妝師教大家化約會、派對專用的妝容，只要擅用閃粉和啞面眼影，即使戴着口罩一樣能吸引眾人目光。

紫紅閃粉

亞洲人化紅色眼影最忌顯得眼腫，但紅紅紫紫的色調正是屬於派對的顏色，女人味滿分，更容易吸引異性。

Steps

貼士

Nars化妝師Phoenix Mok：女士化偏紫紅色眼影時，可用遮瑕膏均勻眼窩膚色及減淡微絲血管，亦可用玫瑰金色等高光點亮眼窩或眼頭，讓眼妝更加立體。

啞啡貓眼

性感的貓眼線配搭大地色眼影永遠不會失手，Matte眼影更帶點秋日質感，而軟化版貓眼線與啡調眼影融為一體，經典優雅而不俗氣，大時大節也派上用場。

Steps

貼士

Dolce & Gabbana化妝師Kenneth Ma：化大地色眼影時可選用裸色的眼影棒打底，暈染效果更自然，眼線方面亦不一定用眼線液，反而用眼影棒畫眼線後再用眼影粉固定，眼妝更柔和迷人，且能持妝一整天 。

用具

撰文：黃嘉琪

攝影：周樂恒

示範：Sofia A of Quest

服裝提供：Sandro、Max Mara

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