韓人氣YouTuber隔離期間開生日P 兩次發文道歉認衰

武漢肺炎席捲全球，南韓疫情再次反彈，不少人都遵守防疫、社交距離措施，以防疫情擴散。不過近日有一名在YouTube上擁有133萬名訂閱頻道的人氣YouTuber Gabie Kook就因為在隔離期間開生日派對，而遭到網民炮轟，最終她先後兩次發文公開道歉認衰。

Gabie Kook擁有韓國及阿根廷籍，本月8日是其32歲生日，她因為早前剛在英國返韓，所以就依足規定在寓所進行兩周隔離。不過Gabie Kook在日前卻上載她在家慶祝生日的片段，當時她在家門口與家人和朋友聊天，又在除下口罩的情況下吹蠟燭等，做出了違反了防疫守則的行為。相關片段公開後即時引起爭議，同時Gabie Kook今次回來是想醫病，她曾於上月拍片表示在英國接受子宮內膜異位症治療的情況，直指英國醫療費用高昂，亦感到沒有希望，同時又表示：「我有更好的選擇，一定要去英國醫院嗎？」並透露自己在韓國有繳納韓國國民健康保費，但網民指根據韓國法例，國民在國外的情況下，不會提供保費的補貼。

對於引發爭議，Gabie Kook先發文解釋自己一直有盡國民責任交稅，同時澄清：「目前自己既沒有英國永久居留權，亦沒有取得阿根廷國籍。因為自己有在韓國交稅，所以有打電話到國民健康保險詢問了一下，結果被告知即使生活在海外，如果在韓國有交稅，也是理所當然獲得補貼。」而網民對於她第一次道歉都不賣賬，繼續炮轟她，令到她在同一日再發表第二次道歉文，承認自己在自我隔離期間疏忽，只考慮到自己的立場，給很多人帶來了失望和不快。

Gabie Kook文中指：「再次因為我的輕率行為感到慚愧，我將暫時中斷拍攝及製作頻道，通過充份的反省，今後將盡最大努力作為YouTube創作者的責任。在此期間，我再次向為防疫而努力的各位醫護人員和公務員，以及所有克制外出、齊心協力的人們表示道歉。」

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