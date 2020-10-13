張繼聰謝安琪黃店買衫拍拖 引網上罵戰

去年社會運動後各行各業因政見不同而被分為「黃、藍店」，及後更出現黃色經濟圈，支持黃店的市民以行動表態。本身胞弟是警察的張繼聰及曾被形容為「民主女神」的謝安琪（Kay），因未有就社運表態而被網民狙擊，早前藍奕邦更揞名鬧Kay是雙面人。但張繼聰夫婦日前卻無懼現身支持兩間黃店，更大方影相留念。

張繼聰及Kay上周初相繼到深水埗支持兩間黃店，分別是文化屋雜貨店及時裝店Oldsoil（老土），他們還不避嫌影相留念，兩店之後把相片上載至Ig跟網友分享，據知兩人都是兩店的「熟客」。其中張繼聰和Kay坐在文化屋雜貨店舖外長凳影相，Kay蹺着老公的手狀甚恩愛，店主留言：「好開心好感動呀，多謝阿聰和Kay來支持我哋呀，呢張木凳我哋唔會再抹。」而張繼聰亦回覆：「好體貼，男士可以坐喺度，等另一半喺入邊慢慢揀。」有網民見狀狙擊：「你細佬知唔知你哋幫襯黃圈㗎？」不過亦有網民力撐：「細佬一定同政見嘅咩？有留意開都知佢兩公婆成日都低調幫襯黃小店。」

另外，張繼聰及Kay亦跟Oldsoil店員合照，店主留言多謝他們親臨支持，兼且再tag上兩人，並留言：「眼前的黑不一定是黑，眼前的白不一定是白，放縱被自己情緒勒索，豈不是在籠裏笑籠鳥很危險」，有網民指似在為張繼聰夫婦未有發聲而講好說話，另有網民質疑該店選在10月1日國慶開張，雙方因此隔空開火。不過，翻查兩店的Ig，文化屋雜貨店曾在8月31日貼出《蘋果》，呼籲市民不要忘記8.31太子站事件，另外，店內亦曾出售以香港抗爭為題材的日本漫畫《香港抗爭激盪200日》中文版。而Oldsoil則曾推出印上「齊上齊落」社運口號的服裝，「社運男神」王宗堯亦是該店支持者，曾穿上他們的服裝為雜誌影相，而他亦在張繼聰和Kay的相片上給like。

對於支持黃店，《蘋果》昨日聯絡過張繼聰及Kay，但至截稿前未有回覆，而《蘋果》記者昨午走訪兩店，但Oldsoil店員表示不接受訪問，而文化屋雜貨店只透露當日Kay有在店內買了衫，不肯再透露詳情。

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