add名人時尚 | Miu Miu推出升級再造系列 復古禮服大變身

環保議題是近年的全球熱話，時尚界中也越來越多品牌響應議題，開始採取重大措施來減少對地球的影響，更講究每件衣物的用料和來源，向可持續方向大力發展，數到綠色時尚，不能不提被封為時尚界「環保之母」的Stella McCartney，是倡導環保時裝的表表者；Gucci早前推出首個可持續系列「OFF THE GRID」，還有Vivienne Westwood、Michael Kors、Maison Margiela、3.1 Phillip Lim、Coach、Diane Von Furstenberg 等等，越來越多品牌都舉起「可持續時裝」的旗幟。

除了可持續發展，Upcycling（升級再造）以新元素注入舊東西，為產品帶來新生命，也是現時流行的環保做法之一。Miuccia Prada一直致力於可持續發展，之前Prada便曾推出秉承環保理念的「Re-Nylon」系列，現在本著這種精神，為Miu Miu 推出Upcycled系列 。 設計師從全球服裝店和市場上搜羅，將三十年代到七十年代的二手Miu Miu復古服飾循環再造及重新設計，注入品牌DNA，例如標誌性的刺繡，飾上緞帶、亮片、水晶和蝴蝶結等，令每一年件服飾都變得獨一無二。Upcycled系列限量80款連衣裙，預計將於11月尾在Miu Miu的指定店中發售。

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