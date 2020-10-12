Video Talk丨蘋果新iPhone即將登場 專家講相關概念股投資策略

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月13日（二）Video Talk精選節目表：

【午市急CALL】蘋果新機即將上市！古天后、唐牛揀股部署有乜變動？

日期：10月13日（周二）

時間：12:45pm - 1:15pm

主持：Willa

嘉賓：證監會持牌人古天后

嘉賓：蘋果專欄作家唐牛

WhatsApp號碼：6398-9469

內容： 蘋果新iPhone即將登場，相關概念股仲可唔可以再跟進？證監會持牌人古天后和蘋果專欄作家唐牛周二會喺《午市急CALL》分享最新投資部署，同場加映本周心水股推介，想知道專家最新分析，記得留意周二嘅《午市急CALL》喇！

如果有股票問題，由現在起至周二下午11時前，可WhatsApp去呢個電話號碼：6398-9469進行簡單登記，節目播出時，就有機會Phone-in直接問專家！又或者大家可以喺直播時透過Youtube、Facebook留言，我哋會逐一解答。

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《果燃台》10月14日（三）Video Talk精選節目表：

1. 【競馬Fact Check】

日期：10月14日（周三）

時間：6:30pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Cloudy

內容： 直播及分析星期三跑馬地馬場八場賽事， 繼今季新增各場參賽馬由隔晚到即場賠率走勢，與及電腦預計臨場大戶落飛馬後，又有兩項新環節推出，騎練訪問及AI模擬賽果。記者追訪騎練分析參賽馬的機會及備戰情況。大數據年代，AI集各項data進行運算，識別出那些是機會馬，以得分高低排序，一目了然。主持亦會即場解答讀者留言，與讀者互動交流。

2. 果籽【Video Talk│10點搞邊科】iPhone發佈會賽後評

日期：10月14日（周三）

時間：10:30pm - 11pm

主持：方保僑、韓繼聰、何宛珊(表妹)

內容：新iPhone正式發表，一眾主持會總結發佈會內容，評論新iPhone各項新功能，買定唔買都要留意。

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