劉倩婷被指孕味濃 李丞責認努力造人：適當時候同大家分享喜訊

港姐冠軍出身的劉倩婷，於2013年嫁給堪輿學家李丞責後，便淡出娛樂圈，專心照顧家庭，他們於2016年首獲愛情結晶品、女兒李阡辰，產後劉倩婷一度表示要暫時封肚，無意追多個，而「愛妻號」李丞責更尊重老婆意願，未急於追B。

今日有傳媒指劉倩婷肚皮已「解封」並成功懷第2胎，日前劉倩婷肚凸凸出席公開活動，孕味濃的她穿着平底鞋上陣，出入時更獲老公拖實，照顧周到，劉倩婷亦不時做出護肚動作，又以外套遮肚，令其大肚傳聞更加似層層。

《蘋果》就懷孕傳聞分別聯絡李丞責及劉倩婷求證，李丞責回覆稱太太只是「抗疫肥」，他說：「多謝！多謝！囡囡阡辰一直都好想要個妹妹，我們在努力中，抗疫同時多休息儲下肥，在適當時候同大家分享喜訊。」

李丞責早有「糟肥」太太生B的經驗，劉倩婷於2015年出席一個活動時透露為懷孕努力增磅，當時肥了10幾20磅，更是她選港姐後最肥的日子，她大爆老公經常畀補品她食，養好身子，加上又到武當山求子，最後於翌年報喜，成功誕女。其實劉倩婷只是34歲，仍大有生B空間。

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