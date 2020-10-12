韓國女團KARA前成員具荷拉去年11月24日在清潭洞的家中自殺身亡，終年28歲。韓媒《Dispatch》爆料，指具荷拉寓所今年初發生盜竊案，疑似是熟人所為。

據報道，盜竊案發生在韓國時間今年1月14日凌晨，具荷拉家中設了四個CCTV鏡頭，其中兩個拍到疑兇的身影。從《Dispatch》公開的兩段CCTV影片可見，有身份不明的一至兩名男子翻牆進入寓所，偷走具荷拉的夾萬，由於手法不熟練，估計並非盜竊慣犯。

樹葉遮蓋鏡頭

其中一段影片，身份不明的A某輕手輕腳地走着，推測他是從隔壁別墅停車場而來。他經過一樓外牆時，用樹葉遮住CCTV鏡頭，以防暴露身份。另一影片中，男子穿過前院去到大門，熟練地按密碼，但大門未有打開，他隨後將臉貼在玻璃上偷看，發現沒有人後，又彎下腰，向牆邊移動。

與具荷拉同居的同鄉後輩K小姐表示：「具荷拉死後換了密碼，那個密碼只有我和具荷拉胞兄知道，那個人好像按了以前的密碼，好像完全熟悉家中結構，準確地偷走夾萬，似乎是熟人所為。」她指今年4月得知夾萬不見後，與具荷拉胞兄具浩仁一起翻查了CCTV及報警，但由於太遲才發現失竊，寓所附近其他CCTV、車輛黑盒等影片已超過保存期限而被刪除，所以目前幾乎沒有關於犯人的情報。

內有重要文件

《Dispatch》去到具荷拉寓所現場進行採訪及求證，透過牆、大門、門鎖的高度，推測嫌疑人身高約170至180cm，案發時戴了針織帽、有度數的眼鏡、左手戴有手錶、身穿雙色外套，穿着BOA鞋帶的運動鞋。經專家對比兩段影片後，推測偷入寓所的只有一人。據悉夾萬內有具荷拉的重要文件和以前用過的手機，專家正製作疑犯畫像，向大眾收集資料。

對於具荷拉寓所失竊，具浩仁透過代表律師回應：「今年5月警方接受報案後展開調查，由於犯人沒有明顯特徵，案件目前未有進展，亦不知道夾萬內到底有甚麼。」代表律師指具浩仁自妹妹死後心力交瘁，現正積極推動「具荷拉法」，又與生母就妹妹遺產對簿公堂，沒有餘力處理具荷拉夾萬被盜一事，只能依賴警方及大眾的力量。