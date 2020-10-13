韓變裝女王Soju睇中港星黃溢濠

美國真人騷節目《RuPaul變裝皇后騷》（RuPaul’s Drag Race）近年大受歡迎，造就不少參賽者成為LGBTQ界紅人，韓裔變裝女王Soju曾在去年播出的第11季中粉墨登場，雖然未能勝出，但Soju卻十分活躍，既隨大隊巡迴登台外，更是網絡紅人，近日Soju在其IG賬戶的限時動態上貼出香港演員黃溢濠的照片，Repost對方一輯黑白照片，見黃溢濠今次在鏡頭內一改暖男形象，還挑戰妖味十足的造型，令人眼前一亮，還獲得海外的Soju青睞，而執導《花椒之味》的本地女導演麥曦茵，也在自己IG上公開今次照片的幕後花絮，黃溢濠埋位前更做掌上壓，令結實肌肉更有睇頭。

現年27歲的黃溢濠曾接拍電影《翠絲》、《曖昧不明關係研究學會》，亦曾參演多套港劇，包括《歎息橋》、《打天下》、《熱戀100天》等，去年亦為林家謙的Hit歌《下一位前度》擔任MV男主角。

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