達明一派宣佈11月開騷 網民悲喜交集：香港人加油

達明一派宣佈11月中開騷！今晚黃耀明同時在個人FB、IG和達明一派FB，宣告將於下月開騷的訊息，帖文好簡單，只引用了《皇后大盜》幾句歌詞：「共你悽風苦雨 共你披星戴月 共你蒼蒼千里度一生 共你荒土飛縱 共你風中放逐 沙滾滾願彼此珍重過 #TMPREPLAY」。

雖然帖文只透露舉行日期是11月中，沒有其他如場地等資料，但網民已經好興奮，紛紛留言：「香港人加油」、「悲喜交集，喜是恭喜達明終於開show，悲是我無辦法飛去香港支持你們」、「幾個page一同發，感動」、「正！超期代」。《蘋果》向明哥了解，他表示要視乎疫情發展，遲些會公佈詳情。

過去一年，香港經歷了抗暴之戰和武漢肺炎打擊，社會和人心都紛亂了，網民都期待達明一派開騷，唱出可以代表香港人心聲的歌曲，上次達明開騷已經是3年前，在紅館舉行「達明卅一派對」紀念成軍31周年；之後因為敢言的明哥為社會發聲，結果遭到大陸打壓，達明一派所有專輯在Apple Music中國地區被下架，而明哥個人的音樂作品，亦先後被網易雲音樂、百度音樂、QQ音樂等在線音樂平台下架。

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