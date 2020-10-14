BLACK PINK紀錄片今上架 最難忘重看「黑歷史」

韓國女團BLACK PINK與紅爆全球的男團防彈少年團（BTS）一樣，在世界各地人氣十足。BLACK PINK更繼多位美國天后Taylor Swift、Beyoncé、Lady Gaga後推出紀錄片《BLACKPINK: Light Up the Sky》，紀錄片將於今日在全球190個國家的Netflix上架。

而昨日BLACK PINK的4位成員已率先舉行記者會為紀錄片造勢，她們表示雖然之前曾拍過不少綜藝節目，但今次是首次拍攝紀錄片，由於有攝錄機24小時跟拍，令她們也感到有點尷尬。近日因MV造型受到爭議的Jennie就感性表示：「過去大眾只看到我們光鮮亮麗的一面，希望透過今次紀錄片讓大家見到我們平凡、最日常的一面。」Rosé直言在拍攝過程中提到過去時忍不住落淚，紀錄了最真誠的自己，為此感到怕醜同時也希望大家會喜歡這樣的自己。

提到拍攝紀錄片最難忘的事，成員都笑言是在戲院看自己「黑歷史」的時光，看着自己一開始參加徵選、成為練習生後每個月的成果的影片等。她們都表示笑到不敢看大螢幕的自己，但看到後也十分懷念，並表示因為當時只擔心會被淘汰而緊張地表演，所以很多影片其實都沒看過。Jennie透露如果可以再回到做練習生的日子，會想要告訴自己要好好享受當下，感受那時珍貴的時光。

BLACK PINK昨晚與全球百萬觀眾作網上交流，愛食甜品的Jennie在見面會上開心透露之前整冰糖葫蘆的片段終於可以公開，她更自爆為了炮製好吃的冰糖葫蘆，在宿舍製作時更竟然差點引起火災，可見製作過程烏龍百出。

另外，BLACK PINK的真人圖示亦將登陸Netflix系統的「使用者圖示」中，一眾fans到時可以揀選BLACK PINK的頭像作大頭照。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！