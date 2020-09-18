add名人時尚｜Vann Kwok 矛盾美學 新舊並行 活化傳統珠寶

【矛盾新空間】

談起珠寶設計師或許會想起打金鑄銀的工匠，設計上會講究名貴的鑽石和與寶石，再加上難度極高的手工藝，絕對可以稱之為藝術創作，這個行業個個都是老師傅，但亦有新一代年輕設計師以全新的角度出發，在承傳傳統手藝的同時，亦利用新思維、新物料、超現實美學去開拓更多的可能性，香港設計師Vann Kwok由時裝設計，轉型到首飾設計，在她眼中，珠寶手飾是傳統，也是一個全新的空間，讓她在對比、對立、反差與矛盾中不停思考，不停創作，為香港珠寶首飾界繼後香燈。

【𠱁自己】

「做甚麼都好，𠱁自己開心是最基本吧。」Vann Kwok在理工大學畢業之後就從事時裝設計師的工作，2012年離開香港走到英國倫敦，「在香港那段日子做得最多是演唱會的舞台服，發覺很多想要的效果已經不能夠只是用布可以造成，而是要找其他物料和技術，久而久之產生了想去學習一些新東西，追求新的衝擊的念頭，就這樣走到倫敦再進修。」Vann在London college of fashion 供讀Fashion Artefect，其實不是純粹的珠寶設計，「這是個關於時裝、藝術和工藝的課程，好像很虛無的學科，但很多很有趣的全手藝知識，倒模、鍍銀…..，還有首次接觸的金工。另外又有時裝、身體、空間、藝術之間的關係的學術研究，探討如何突破之間的界限，當時大份學生都是造一些所謂「accessory(配飾)」的東西，我畢業作是body sculpture。但之後參加了兩個大型比賽，大會認為我的設計屬於Contemporary jewelry 。」Vann從此進入了首飾設計的蟲洞。

【超現實與通俗】

Vann Kwok的珠寶體積比較大而且經空心處理，流動性的形狀是賣點，會有如溶解的心形，細胞分裂、結節等各種奇形怪狀，「我是一個不能劃直線的人，當年上堂要跟住直線𠝹皮，要斟酌於毫釐，要追求這種不合人性的事情，對我來說真的好痛苦。」Vann自言不能依guideline 工作，以致其珠寶的設計形態有一部分都是自然生成，「我會放手讓material 以自己去form 一些形態出來，這些by chance 的東西，capture當時那一刻的狀態，令珠寶首飾加入了時間的元素。」她利用既定與隨機形成自己的獨有的風格，而當中的將兩元對立、反差，亦是原於其自身的矛盾，「我好矛盾的，經常不停在chance（機會）同choice（選擇）、人手和機械等的對立面上研究、探討。」對Vann Kwok而言設計是𠱁自己開心的自娛嗜好，「首先要自己have fun，我很喜歡超現實主義，會究研它背後的種種，但又會去欣賞BLACKPINK、Kim Kardashian 以至美少女戰士，我相信任何東西都會有些能觸發靈感和思考的有趣部份。只要一直造下去，就會發現知音，會有人欣賞自己的作品，又或者透過作品啟發到其他人。」這些事情都是她繼續創作的原因。

【與傳統不能分割】

2017年學成歸來，回到香港接了好些project ，如跟Anais Mak 一起設計Nike Air Force球鞋，順道摸索一下這裏的首飾的巿場和營商環境，「香港打金工匠好難找，行頭又細而且正續漸沒落，我拿着樣版去敲門，他們看到空心、銅和銀，起初被他們拒絕，『我們鑲石的、不造空心首飾、銀和銅好cheap。』」對傳統珠寶首飾行業來說，Vann Kwok的設計說不上是首飾，老師傅不賣賬，後來幾經游說，最終都願意一試，「他們半年來一直拒絕我，後來都應承試一試，有些叔叔看到製成品出現在離誌上都非常有滿足感。」Vann Kwok 非常珍惜傳統手工藝，「我作為一個香港設計師，其實我們在外面的聲音很細，既然我們自己有如此犀利的手工藝，就盡量做點事去保存他們，我帶望能夠以這些傳統工藝去造我這些嶄新的設計，為他們帶來一點衝擊，希望他們能繼續生存。」

【加速數碼化】

經過兩年的巿場探索，Vann Kwok 在2019年成式成立同名品牌，「2019年有社會運動，然後再有武漢肺炎，對品牌其實沒有什麼打擊，此終我只是一個新品牌，建立了的不多。況且要戴口罩出街的日子，要打扮的時候總會需要首飾來點綴。」但這樣就加速品牌發展網上渠道的速度，「對講求觸感的首飾品牌來說是迫於無奈，只可以靠更多的文字資訊和360度圖片來填補不足。下一季的宣傳也打算全數碼化，用 avator代替model，這個新嘗試令人期待。」

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