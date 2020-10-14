渡部建被爆公廁偷食 擬考取看護員資格意圖翻身

32歲日本女星佐佐木希的48歲諧星老公渡部建四個月前被爆在傷殘公廁連環偷食，不過佐佐木希為了家庭決定原諒老公，最近還頻頻上電視賺錢養家，她日前拍節目講起闊別多年的家鄉秋田時，還不禁感觸落淚。而被迫全面停止藝能活動的渡部建，就終日在家中打理家務和湊仔，近日有指他決定考取看護員資格以貢獻社會。

日本雜誌《女性自身》報道，指渡部建在爆出不倫醜聞後，對家人和工作上的相關人等都有強烈的贖罪感，故希望努力取得看護員或看護經理等資格，以對社會作出貢獻。不過，有娛樂記者就寸爆，指近年有不少被爆出醜聞的藝人都以考取看護員資格作為贖罪藉口，當中包括涉毒的酒井法子，目的只是想復出藝能界，更指贖罪就應該召開記者會公開道歉。有看護員亦指雖然初級看護資格很容易就考得，但報道中所指的看護員和看護經理就並不容易，必需要最少有三年實務經驗，懷疑渡部建是否認真。

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