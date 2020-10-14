橫濱流星疫情下身價勁升勝視帝 平野紫耀來電示愛嫌冤氣

24歲日本男星橫濱流星走紅影視圈，最近他主演的愛情劇《我們有點不對勁》播畢後，隨即為夥拍吉高由里子的新片《看不見的愛》落力宣傳，連日來亮相多個綜藝節目，日前他於《VS嵐》應付遊戲環節時相當賣力，獲觀眾及網民稱讚其表現，並對他的好感度大幅上升。

橫濱流星在圈中亦人緣不俗，他與尊尼事務所力捧組合King & Prince的23歲主將平野紫耀雖是競爭對手，但兩人私底下卻十分老友。流星曾在鏡頭前投訴平野紫耀太過冤氣，時常半夜來電談心，更有時竟dead air近30分鐘，對於平野曾指流星於凌晨3至4時來電，流星日前上《VS嵐》時作出否認，踢爆對方亂噏！平野紫耀與橫濱流星分屬新世代紅人，兩人近期身價再度急升，流星由疫情前的3千5百萬日圓（約256萬港元）倍增達7千日圓（約512萬港元），平野亦由原本的5千萬日圓（約365萬港元）調整至7千萬，兩人廣告價於當地平起平坐，超越竹內涼真及視帝山田孝之等前輩級男星。

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