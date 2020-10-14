張慧儀被未婚夫打碎對婚姻憧憬 為養子寧選擇單身

張慧儀早前為ViuTV節目《吃掉前男友》擔任嘉賓分享對愛的看法，慧儀在節目上坦言Hanson正是自己的真愛，她說：「我遇到個仔嘅時候，係我人生最失意、最低潮嘅日子，我曾經有一段好失敗嘅感情，好天真地以為我會結婚。點知當我係宣佈消息後，發覺對方唔係一個真係可以寄託終生嘅人。」慧儀表示當時與對方討論，之後變成辯論繼而動武，再變成家暴：「嗰陣我除咗拍戲之外，乜嘢都唔識，發生咗呢件事之後，咪諗係咪藉住呢個機會，去學習或者走出舒適圈，於是隻身到北京發展貿易事業，仲去做義工，之後就遇到我嘅仔。」

往後的日子，慧儀與兒子相依為命，雖然當中遇到不少艱難的日子，但慧儀坦言令自己成長，亦看到自己的另一面，對於感情生活，慧儀不覺得兒子是愛情上的一個阻礙，反而是過濾了不合適的對象，節省了不少時間：「如果嗰對象係會令我同Hanson嘅關係會變得生疏或者尷尬，成個家庭氣氛變得好差嘅話，我會寧願選擇單身。」

事實上慧儀的愛情路上頗為坎坷，在2002年遇上拉丁舞王霍紹裘，兩人一度戀得火熱，並對外稱有結婚打算，殊不知在2003年3月，霍紹裘被爆有新歡，張慧儀直踩未婚夫的跳舞學校攤牌，結果雙方先口角，繼而大打出手，張慧儀受傷送院，同時涉嫌刑毀被捕，而霍紹裘亦因為涉嫌傷人要帶返警署，事後因為證據不足而撤銷起訴。事後慧儀在母親的陪同下舉行記者會，她直言失去對婚姻的美麗憧憬：「今次我喺感情路上跌低咗，希望可以作為借鏡，提醒年輕人要謹慎去選擇，冷靜去了解身邊嘅伴侶。」回復單身的慧儀，決定離開番香港，到了北京重新開始新一頁，其間遇上遇上了患有先天性心臟病的養子Hanson，兩人相依為命。

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