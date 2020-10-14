吳尊飛大陸搵真銀獲妻兒獻吻送別 全機乘客全套生化裝備防疫

廿四孝爹哋吳尊，日前為自己、太太及一對子女連續開幾個生日會，與家人朋友盡情享樂，而開心時光過得特別快，吳尊係時候同家人講拜拜！由於他下月初要在大陸出席慈善跑步活動，今日便要起行到當地，完成隔離才可以正式開工。今日吳尊貼出自己全副保護裝搭飛機的相片，而最震撼的是全機乘客都以全套生化裝備上機。

吳尊除了戴上口罩和防飛沬面罩外，又戴上由頭笠到落腳的連身保護衣，又在相中寫明「需要力量和勇氣的一天」，顯然他亦擔心自身安危。他又在post中寫道：「因為疫情，因為生活在汶萊，因為是個爸爸，出差要考慮的問題實在太多，NeiNei和Max一直問我萬一得了疫情，是不是更久見不到我？我就跟他們說爸爸還有重要的責任，爸爸一定會盡全力保護自己。」

吳尊更提到今次出埠的時間比較長，或許這個原因，吳尊的太太林麗瑩及一對子女攬實這名好爸爸，齊齊獻吻，吳尊閉眼十分享受，另有一張吳尊與父親的合照，吳父特地去送機，相信也是因為捨不得兒子。吳尊提到：「很久沒離開家人這麼久了，這是最捨不得的！加油吧！」

疑因穿上保護衣太熱，吳尊沒有完全拉上拉鍊，露出心口位置透透氣，但他在機場時，加戴了防護目鏡，不敢鬆懈。吳尊上機後，再拍了一張幾乎全機乘客都穿上保護衣的照片，他留言說：「希望明年可以恢復正常。」

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