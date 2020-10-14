心理醫生發起眾籌丨《許願》原型犯強姦8歲女童 受害家庭獲捐135萬助搬家

韓國惡名昭彰的強姦犯趙斗淳已鐵定於今年12月13日出獄，下月68歲的趙斗淳於2008年綁架化名娜英的8歲小學生，並對其進行性暴力，令小學生造成嚴重的身體創傷，甚至要裝上人工肛門及長期駁住「屎袋」，最終疑犯卻只判監12年。「趙斗淳事件」轟動韓國，韓國名導李濬益更將事件改編成電影《許願》，並由薛景求、嚴智苑、童星李蕊主演。

趙斗淳近日再次成為新聞人物，有指他出獄後將會搬到安山市與妻子同住，由於受害人娜英家庭亦搬到安山市居住，有節目曾踢爆兩家人屋企只距離幾百米，即代表趙斗淳出獄後有機會與娜英碰面。早前娜英父親受訪指寧願借3千萬韓圜（約20萬港元）給趙斗淳離開，又指娜英每次觸及痛處就會暈倒，而當時娜英父親指最壞打算是他們一家人離開安山市。

而趙斗淳出獄只剩兩個月，娜英的心理醫生為免娜英之後會有機會與趙斗淳接觸，於是就在網上發起眾籌，希望協助娜英一家在沒有經濟負擔的壓力下搬離安山市。據了解，眾籌獲韓國市民力撐，截至大前日已有逾4千人參加，當中捐款總額更近2億韓圜（約135萬港元），成績十分理想。娜英的心理醫生表示會將眾籌所得來的捐款全數給予娜英的父親，以協助他們一家搬家的開支，以及改善娜英的日常生活。

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