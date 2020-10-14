【姐匙Talk】娃娃臉人緣差遭隊友排斥

好多人話娛樂圈係大染缸，入到去就算清純如蒸餾水，都會逐漸被同化染色。好似前女子組合「花生妹妹」，原本天真無邪冇乜機心，不過相處落就知道乜嘢叫日久見人心。話說組合入面，幾個女仔經常日對夜對，開始搞小圈子玩分化排斥。

其中「娃娃臉」唔知係咪得罪人，所以人緣麻麻，有次試過換衫出鏡，就發覺自己條裙喺近心口位置，竟然有一大撻漬，唔只一眼就睇到，而且仲有一陣怪味，當時娃娃臉嬲到爆喊，其他隊員唔只當睇唔到，有啲仲打眼色兼陰陰嘴笑。由於時間緊迫，助手惟有臨時搵咗件舊衫頂住先，結果娃娃臉因為件衫同其他人好唔夾，當晚就喺台上邊表演邊眼紅紅，事後有記者問佢係咪唔舒服，佢只係苦笑，話自己因為親戚到。

同人唔同命

同一條「眼淚」橋，用喺唔同人身上，效果又截然唔同。花生妹妹試過一次幫雜誌影相，一字排開影大合照嗰陣，理所當然有人會企中間位，有人要靠邊站，其中年紀最細嘅「長腿朱古力」，一見自己企最側邊，委屈到當場爆喊，其他隊友就即衝上去噓寒問暖，又安慰長腿朱古力，仲讓埋有利位置畀佢，長腿朱古力見到姊妹情深，當然破涕為笑。所以話，有時橋唔怕舊，最緊要你係咪好人緣。

撰文：Jessie

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我姐匙縱橫歌影視幕後，多年冷眼旁觀，娛樂圈大小事都走唔過我雙眼，歡迎大家剝花生。