爆相爆片丨余香凝被揭去年孖cap帽男蜜遊希臘 當眾猴擒摸屁股

27歲余香凝（Jennifer）驚爆下月疑奉子成婚，昨日她在IG貼婚紗相，男友低頭親吻她的手，余香凝流露出幸福笑容，她指另一半是圈外人，希望大家給她空間。相中的男主角只見半邊面，身份神秘；不過，《蘋果》收到讀者爆相，指去年7月在希臘見到余香凝和一名cap帽男，兩人表現親密，不時會親嘴，cap帽男更當眾摸她的屁股，表現猴擒。

讀者陳小姐表示，去年7月13及14日連續兩天，在希臘都見到余香凝和cap帽男，照片攝於14日，當時他們在碼頭等船離開Santorini，陳小姐說：「第一日喺身邊經過，佢同男友趕住去景點影相，唔多香港人，佢有望我一眼；第二日喺碼頭等船，再見到佢同男友，仲有佢媽媽同細妹，佢哋一齊等船離開。佢兩個好sweet，有攬有錫，男仔主動同佢kiss，表現得好錫佢，大大隻隻，幾斯文後生，外表似30幾歲。」問能認到是否余香凝老公？陳小姐說：「真係唔知，有睇佢IG比較係咪同一個人，但認唔到，印象中嗰個男仔係單眼皮。」

翻查余香凝的IG，去年7月她的確身在希臘旅行，並透露與媽咪和胞妹余潔瀅同行，還連日到不同景點打卡，但絕口不提神秘cap帽男，完全將對方隱形。余香凝和舊愛陳家樂於前年分手，當時傳她移情別戀保險界才俊許焯倫，但她否認緋聞。今年7月余香凝接受《蘋果》專訪時，還聲稱另一半未出現，不會接受閃婚，想不到短短兩個月忽爆婚訊。

究竟去年7月跟她蜜遊希臘的神秘cap帽男是否未婚夫呢？如果當時兩人已熱戀，為何今年7月她接受專訪時，卻聲稱單身呢？《蘋果》向余香凝求證cap帽男身份，經理人公司表示：「Jennifer個post已經寫咗話佢未婚夫同埋屋企人都係圈外人，希望留番啲空間畀佢哋，所以唔會有其他嘢回應啦喇。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！