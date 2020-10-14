王健林為緩解債務 擬申請AMC院線破產

萬達集團老闆王健林曾是大陸首富，如今卻負債累累，有指最高峯時負債逾4,000億人民幣。萬達電影之前已預計上半年淨虧損達15億人民幣，製作部近乎停產，已裁掉部份製作部員工。而昨日有消息指該集團旗下的美國最大連鎖影院AMC因受到疫情的影響，院線觀眾流量較此前下降了85%，AMC的現金很可能很快就會用完，集團正在考慮一系列的選擇來度過疫情帶來的不利影響，其中包括可能申請破產以緩解債務帶來的負擔。

王健林近年不斷變賣資產努力減債，而其獨生子王思聰也一樣因投資的生意蝕大錢，欠下一屁股債務，他也無能為力幫忙兒子還錢，不過王思聰似乎完全不受債務問題影響自己的生活，一樣過得富貴，身邊女伴不缺，最近又與網紅小黑約會，這小黑可不簡單，之前曾與王思聰老友林更新也鬧過一段緋聞，兩人還一起回家，想不到王思聰完全不介意，又搭上好友舊愛。

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