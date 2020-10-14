陳展鵬帶老婆staycation慶祝結婚兩周年 單文柔呷醋老公掛住囡囡

視帝陳展鵬和老婆單文柔昨日8號風球下度過結婚兩周年，他們無懼疫情到酒店staycation，撇甩1歲多囡囡陳諾瑤（小豬比）過二人世界，昨晚還撐枱吃燭光晚餐，除了在IG貼相放閃，又各自以老公老婆視角貼出對方的靚相。

最搞笑是單文柔拍了老公陳展鵬進餐時相片後，發現相中的他心不在焉，未有望着鏡頭，她留言：「唔好左望右望，今日係Anniversary，你前世情人瞓咗，就專心陪我!」單文柔言語間玩老公，大呷乾醋，有點妒忌囡囡太得爹哋寵愛。

陳展鵬則貼出老婆靚相後留言：「雖然今日係一個特別嘅日子，但係都唔使帶埋保鑣嚟睇住晒嘅，浪卡距離咁遠吹你唔走嘅！」兩公婆隔空耍花槍慶祝「布婚」。單文柔還在IG story貼出在酒店房的情況，網民即催促二人生仔：「恭喜陳生陳太2周年，祝你們甜甜蜜蜜，恩恩愛愛，快點添多個小豬pan陪小豬比玩。」

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