阿叻教精你丨陳百祥繼續撐警 自信爆棚：唔識寫個驚字

現年69歲、有「荷蘭叻」之稱的陳百祥（阿叻），在本月1日政府公佈的授勳名單中，獲頒發銅紫荊星章，對於入行40多年以來，參演過無數電影及電視作品，但僅於2015年獲頒過無綫「萬千光輝演藝人大獎」的他來說，的確是件威水事。

阿叻能遇上這個人生難得一次的機會，喜悅沖昏頭腦的他懶理外界質疑其獲授勳資格，日前他以廣東話接受大陸傳媒訪問時，強調自己只是做回該做的事，才獲得這個榮譽。外界認為阿叻今次獲授勳，全因去年他多次高調撐警才獲「賞識」，阿叻在訪問中，繼續其撐警的信念：「我身為一個好普通嘅香港人，睇到香港突然間好似淪陷咁，完全喺我嘅常識之下，我冇諗過會有咁樣發生，我成日都強調，你嘅諗法唔緊要，你有你嘅諗法，我有我嘅諗法，但係有一條底線就係話你一定要守法，你唔可以犯法，疲於奔命、喺前線嘅警務人員，咁你又用暴力、又燒佢又傷害佢，冇人出嚟講返少少鼓勵或者公道嘅說話，咁我咪自發性地去囉。」

阿叻稱因為高調撐警而被滋擾，他坦言擔心，但他卻選擇繼續企硬撐警：「人唔可以因為恐懼而冇自己嘅立場，我字典裏面係得一個字唔識寫，就係『驚』字，如果你覺得嗰樣嘢係啱嘅，而你為咗驚而唔去做你自己心目中你想做嘅事，我覺得冇意思吖！」

阿叻在訪問中多次提到大家要守法不犯法，又稱見到很多年輕人被捕而覺得「傷感」，他更提醒年輕人：「你選擇嘅路係你自己選，你記住，你選咗就要去負責，最緊要一樣嘢，唔好去犯法！」對於香港的未來，阿叻似乎仍樂觀：「一個社會要穩定先有機會繁榮，而家希望向好嗰方面（發展），只要大家守法，其實香港係個非常自由，非常畀你有發揮創意、發揮能量嘅地方，你自己有自己嘅理想，香港一定畀最好嘅機會你，呢個係我喺香港70年嘅經驗。」

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