韓娛圈醜聞丨勝利被控八宗罪涉案人員多 鄭俊英將被傳召做證人

韓國天團BIGBANG的29歲前成員勝利，去年初爆出連串醜聞，他亦因涉案受查而延遲至今年3月入伍。勝利因慣性賭博、違反外幣兌換交易法、涉性交易投資商、違反性暴力處罰法等嫌疑早前被檢方起訴，其涉及的八宗罪亦移交軍事法庭審訊，一審於上月進行，而今日則在京畿龍仁市陸軍地面作戰司令部繼續進行審訊。

由於在一審中，勝利只承認違反外幣兌換交易法，否認其餘七項嫌疑，包括違反特定經濟犯罪加重處罰等相關法律、違反食品衞生法、涉業務貪污、違反性暴力處罰法、涉介紹性交易、涉進行性交易、涉慣性賭博及違反外幣兌換交易法。裁判部決定接納檢方的20多名人士作為證人的申請，當中包括涉案的勝利拍檔劉仁碩、鄭俊英、金仁哲等7人，以及違反《食品衞生法》的6人，違反《特定經濟犯罪加重處罰》等法律的相關7人（當中有重複）等合共22人為證人。由於勝利涉案的嫌疑和證人規模龐大，下一次公審日期將定為下月12日，當中會先傳召劉仁碩、鄭俊英等9名證人，預計審訊將一直持續到12月。

由於鄭俊英目前正在監獄中，未知他下月會否親自出庭作證人。

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