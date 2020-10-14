BTS涉辱華代言品牌大陸下架 韓外交部：事件唔影響兩國國民互相理解

紅爆全球的韓國人氣男團防彈少年團（BTS）多次揚威國際，為韓國爭光，不過近日BTS領獎時因為提及韓戰而惹來大陸網民的不滿，當中大陸網民認為成員RM的感言是感謝美國的意思，批評BTS不了解「抗美援朝」這段歷史、不尊重當年於戰爭中犧牲的中國人、涉嫌辱華等。事件連日來都成為大陸網民的熱門話題，當中BTS代言的品牌在大陸的網站及社交平台等都先後遭到下架，似乎大陸網民發揮他們的影響力，令各大網站無奈下架避風頭。

而事件除了在大陸受關注外，在韓國方面亦成為話題，當中韓國外交部於昨日舉行的例行發佈會上，亦關注BTS近日的言論爭議，表示不應該因為相關事件影響到中韓兩國國民互相理解，今後韓國政府亦將會繼續努力為發展中韓關係和增進兩國友誼而努力。

另外，今次事件沒有影響BTS的人氣，他們近日亦繼續奪得美國Billboard Hot 100的亞軍，足證人氣依舊爆燈。

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