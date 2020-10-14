朱智賢心急博翻身 「綠帽俠」謝東閔嬲爆吵大鑊

34歲大台小花朱智賢明知黎振燁是人夫，黎太更身懷六甲，朱智賢仍然與黎振燁幽會，正所謂上得山多終遇虎，以為孤男寡女到荒郊野外「偷食」就可以瞞天過海，怎料被《蘋果》獨家踢爆她背男友謝東閔偷食人夫黎振燁，東窗事發後，朱智賢狗急跳墻把謝東閔降呢做好朋友，之後大台更發揮離奇關公招式拆彈，為救朱智賢，居然要謝東閔出來道歉，承認只顧工作忽略女友感受，打出暖男牌，而朱智賢也聲淚俱下自認演戲經驗少，以最差的理由「自覺抽離唔到角色而犯錯」，結果謝東閔跟朱智賢都網民唾棄，謝東閔慘被封「綠帽俠」。

今日有周刊指，謝東閔原諒女友後，不介意跟她在IG晒恩愛，不過對於朱智賢想復出則頗有微言，認為女友太心急，同時覺得外界需要時間淡忘此事，畢竟偷食一事，她的形象已跌落谷底，又驚再次傳出負面新聞，影響他在年尾的爭獎機會，謝東閔這次真的佛都有火，由於看法不一致，導致嘈交收場，近日有周刊影到他單拖現身吃飯，全程悶悶不樂，看來跟女友朱智賢仍未達成「共識」。

其實謝東閔一直不理世俗眼光，低調做好男友角色，僅希望時間慢慢沖淡此事，未想到被大台掟入雪櫃的朱智賢即心急博翻身，一方面在IG貼行山、做義工的照片，刻意洗底再次建立清純形象，另一方面大台又想推朱智賢「鹹魚翻生」，為其鋪路推出她有份演出的《踩過界II》及《食腦喪B》，如意算盤會否打得響還是未知之數，不過此事卻打碎謝東閔的心。

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