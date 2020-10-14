徐若瑄拍《信用欺詐師》弄失千萬耳環 自爆累團隊冇胃口食飯

徐若瑄（Vivian）演出的電影《信用欺詐師JP：公主篇》近日在港上映，正身處台灣忙於宣傳最新專輯《I’m V》的Vivian，日前越洋接受電話訪問，分享戲中難忘事及近況。Vivian戲中飾演億萬富豪的刁蠻女兒Bridget，每次出場都一身珠光寶氣，原來戲中配戴的珠寶全是貨真價實真品，Vivian記得有一場於馬來西亞浮羅交怡取景，在派對中跳舞時因逃避爆破而狂奔場口，怎料她在奔跑中掉了耳環也不自知，事後交還首飾點算時才發現掉了一邊耳環，她說：「那雙耳環價值1千萬日元（約73萬港元），當刻整個團隊也沒有胃口吃飯，加上現場開始入夜，令環境漆黑一片，大家亮起手機電筒四處尋找，最後在派對會場通往Villa的小路上，一架車的輪呔旁找到，如果找不到，也不知誰來賠這1千萬日元。」

戲中角色是刁蠻千金小姐，但內心卻柔弱，Vivian覺得角色性格跟自己剛剛相反，因為大家都被她的樣貌騙了，雖然看似很柔弱及愛浪漫外貌，但內心卻是很刁蠻，她說：「我性格比較像男生，小時候家裏環境沒有很好，從小就要在很努力的情況下長大，所以對自己要求很嚴格，令自己堅強，同時又很衝動、很任性。」有份參演的三浦春馬與竹內結子都相繼在電影上映前離世，問到Vivian跟兩人合作後有何印象？她說：「戲中我跟竹內結子沒有對手戲，跟三浦春馬只有一場跳舞戲份，但也沒有對白，因為我是跟江口洋介共舞，而他是跟長澤正美，但我見到他演得戲中的愛情騙子很出色，因為他長得很帥，如果現實生活遇上他，真的會被他騙走。」

有幸參演今次演出，Vivian表示夢想成真，因為她一直想接拍喜劇，而今次《信用欺詐師JP：公主篇》也有喜劇原素在內，希望將來再有機會到日本接拍喜劇。被問到最想跟那一位導演合作，她二話不說便答「最想跟李安導演合作，因為他每一次作品都會帶給我驚喜，有些導演會固定拍某一類型題材，而李安導演每次都會帶給大家驚喜，他看世界有自己角度，又會取材不同文化題材，希望有機會合作。」她續說：「只要導演挑選我，我甚麼角色也可以，因為我信任導演，他會將我放在對的地方上，希望自己有幸成為導演劇本中的一角。」

演飾角色雖貴為億萬富豪女兒，但因早年喪母而失去母愛，父親也專注生意而疏忽關懷，身為一子之母的Vivian覺得「陪伴」是對子女來說最重要的，以往不時要飛往外地工作，她都會每年保留一半時間在家陪伴兒子Dalton，將工作及家庭取個平衡點。教導子女的方法，她說：「兒子長大要給他自由發展，要教導他做好人，不能傷天害理，在求學階段要給他學多一點課程，讓他打好基礎，對將來任何方面發展也有幫助，不會像我般辛苦。雖然我也會英文和日文，但都是出來工作後邊做邊學，非常艱辛。」日前她在Ig內分享了兒子跟她索取簽名CD，Vivian透露兒子都會唱她的歌，亦非常有音樂天份，至於會否跟兒子合唱歌曲而收錄在下張專輯中，則要看兒子的意願。電影在日本上映時，不少觀眾都被她的逆齡美貌所吸引，Vivian笑言生了小孩的女性是沒有「偷懶」兩子，努力運動之餘，也要注意飲食，她指甜品、零食及帶有糖份的食物，她最多只能吃一口來安慰心靈。另外，女性凡事看開一點也是令自己漂亮的秘訣，因為開心快樂會令人容光喚發。

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