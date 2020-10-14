陳松伶全素顏教護膚 網民有讚有彈：真的變太多

現年49歲陳松伶當年嫁給比自己細9年的大陸演員張鐸，「姊弟戀」成功開花結果。為了維繫夫妻感情，陳松伶近年索性將事業重心向北移返大陸發展，即使過往被網民批評外貌比老公成熟，但陳松伶卻不介意，認為最重要保持心境年輕便可。

過往陳松伶貼相前，通常會化好妝再用美顏或濾鏡，可是，日前她在社交平台拍片分享護膚心得時，卻罕有以全素顏示人，片中她示範落妝程序，又以大特寫拍大頭相。只見沒有化妝的她，皮膚的毛孔不算大，皺紋亦不多，但另一方面，在沒有濾鏡的保護下，黑眼圈卻相當明顯。

有網民就留言覺得她面容浮腫，替偶像感到心酸，有人指她現在的樣子和以前根本是兩個樣，更有網民建議她積極減肥。「姐姐強烈建議你減減肥吧！覺得瘦下來一點能好看顯年輕，現在真的有點胖顯老！我是實話實說」，雖然有部份網民批評，但當中亦有不少網民讚她皮膚整體來說算是保養得不錯，相比起其他女星卸妝即面目全非，松松姐姐的素顏，已算是辨識度相當高。

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