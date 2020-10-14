add名人時尚 | 馬天佑 關心妍美式復古造型 金曲重翻唱新演繹

是造型師，又是歌手的馬天佑（Mayao），一人身兼多職，最近他為一系列翻唱歌推出《0號實驗室》企劃，每首選中的心水歌都是以全新編曲製作。近日推出第六個作品，這次找來關心妍(Jade)的金曲「優先訂座」，二人合唱的同時，更穿上時尚新裝作演繹，帶來豐富視覺畫面。

Jade身穿 Longchamp 最新秋冬系列的燈芯絨綠色西裝褸，搭配同色小背心，型格之餘同時大晒辛苦操練的腹肌，而下身的復古喇叭剪裁的牛仔褲則來自 Alice & Olivia 。化妝師 Ricky Lau特別為更Jade 配上一個靈感來自Twiggy 的妝容，整體充滿摩登復古味道。至於Mayao就穿上剛剛 Y/Project. 服飾，印花襯衫與細節特別的牛仔褲，再配上一對Air Jordan 1 Low，展現出Luxury mix street fashion的個性， 髮型師Heibie Mok更用了一個復古捲髮配襯這個造型。

另外，這個翻唱系列會發佈在群眾募資的，身為獨立音樂人的Mayao希望更多對這個系列感興趣的人支持。

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