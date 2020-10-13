add名人時尚丨YSL狂野豹紋 vs SHISEIDO日式美學 節日限量彩妝搶先入手

在疫下減少外出，購物慾卻有增無減。雖然還有一個半月才到聖誕，但已有多個美妝品牌搶先推出節日限量系列，要入手就要趁早。

藝術的魅力，能長久佔據人們的心，就連SHISEIDO資生堂也拜倒其裙下。今個節日，品牌與日本當代藝術家舘鼻則孝（Noritaka Tatehana） 合作，以「Celebrate your Beautiful Moment」為主題，推出一系列限定護膚及彩妝組合。提起舘鼻則孝，自然會想起他為Lady Gaga 所設計的無踭高跟鞋，今次他將日本傳統藝術元素唐草紋及浮雲圖案融合在包裝上，象徵着生命和活在當下的美麗。系列除了皇牌免疫力精華Ultimune 、一盒3色的迷你啞緻唇膏組合和3款限量金屬新色美眸筆外，還有3套限定護膚set，非常抵買。

另一邊廂，日本美妝RMK 早2個月前才和波蘭藝術家Soia 聯乘，最近又和日本漫畫家櫻澤惠理香（Erica Sakurazawa）合作，帶來限量聖誕紅妝套裝。品牌的色調一向比較柔和，今次以大紅色為主調，更添驚喜。套裝內含唇膏、指甲油及眼線&睫毛液雙頭筆等，加上輕帶玩味的少女漫畫化妝袋，以搶眼的紅妝展示自信與快樂的一面。

不能去派對，不代表不能狂歡。YSL Beauté 的形象向來性感又型格，2020年節日系列融入了品牌的經典高訂時裝豹紋元素，將各種野性元素共冶一爐，更找來代言人Kaia Gerber 和Zoë Kravitz 拍攝廣告，話題性十足。揉合黑咖啡香調及花香的Black Opium 香水換上紅色豹紋圖案包裝，經典的絕色唇膏帶來兩款新色，主打的Couture Colour Clutch Palette 包含8款眼影加雙色胭脂，勝在夠實用；向來好賣的羽毛氣墊提亮粉底則綴上型格黑色及亮金色豹紋，狂野中不失奢華。

不喜歡YSL 的狂野風格，還有浪漫溫柔的Laura Mercier。品牌的「Ballet à Paris漫舞巴黎」限量節日彩妝系列，靈感來自巴黎芭蕾舞劇院名伶的輕柔舞姿，最適合用來打造柔美的粉色彩妝。當中最受矚目的定必是其雙層眼影胭脂盤，一盒有齊眼影、胭脂、塑顏粉及光影粉，還有首次登場的柔光輕吻潤色護唇膏，同樣有讓人少女心爆發的芭蕾粉紅包裝，讓品牌的法式彩妝美學更加突出。

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