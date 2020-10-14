鈕承澤性侵案再度開庭 繼續封嘴避談上訴理由

54歲台灣導演鈕承澤在2018年11月於家中涉性侵電影《跑馬》的女劇組人員，今年4月鈕承澤被台北地院依強制性交罪判刑4年，其後鈕承澤強調女方在過程中並無表達拒絕，雙方存有男女情愫，不服法院判得太重而提出上訴，案件今早在台灣高等法院開庭。鈕承澤抵達高院後，對於會否覺得判刑太重？上訴理由有否改變？他一概沒有回答，只說「謝謝」便進入法院，有台灣傳媒報道指鈕承澤在庭上依然否認性侵受害人，辯稱雙方情投意合發生關係。

在案發當日，鈕承澤原定與劇組開工作會議，但他因故臨時取消開會，改邀友人到家裏聚會同樂，當時被害人亦是座上客之一，當晚眾人陸續離去後，只剩受害人跟鈕承澤在屋內，雖然受害人已經跟他保持距離，但鈕承澤卻刻意接近，並將她壓在梳化上性侵，受害人還指控，鈕承澤曾企圖硬上，但因不舉而作罷，最後強硬要她幫忙口交，直到受害人驚恐地蜷縮在梳化上不斷發抖哭求，鈕承澤才突然停下動作兼讓她離開，最後受害人鼓起勇氣報警求助，經調查後，在去年2月依強制性交罪將他起訴。

審訊期間，有傳鈕承澤與受害人達成和解，和解金由60萬台幣增加到百萬台幣，但鈕承澤始終沒有認罪，被害人認為他賠償只是為求輕判，不認罪就是不認錯，因此不原諒鈕承澤。

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