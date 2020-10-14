白手興家女性排行榜丨 Kim身家贏Kylie GaGa首度上榜

著名財經雜誌《福布斯》（Forbes）公佈今年美國最富有白手興家女性排行榜，當中有不少娛樂名人上榜，而真人騷女星Kim Kardashian身家更超越細妹Kylie Jenner。至於新上榜的就有天后Lady Gaga、「籮霸」 珍妮花洛庇絲（Jennifer Lopez）與Kim媽媽Kris Jenner。

今年排第一名的仍然是建材公司ABC Supply老闆Diane Hendricks，坐擁80億美元（約港幣620億）身家。而Kim Kardashian就因為化妝品牌KKW而勁賺，身家高達7.8億美元（約港幣60.5億）排第24。至於她為何會超越妹妹Kylie？正是因為Kylie被踢爆業績造假，令排名跌落29位。

至於娛樂圈中就以名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）最厲害，坐擁26億美元（約港元201.5億港元）身家排第9，比一眾天后女星更強勁。另外打入百大的還有麥當娜（Madonna）、Rihanna、Beyonce、Taylor Swift與Celine Dion等。

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