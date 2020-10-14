李聖經撐場丨朴素丹遭朴寶劍冷落帶仔返屋企

韓國男星朴寶劍入伍前孖朴素丹主演的tvN劇集《青春紀錄》，昨晚播出第12集，繼早前邀得徐玄振、朴敘俊客串之後，昨晚就到李聖經登場，李聖經於劇中飾演朴寶劍新劇的對手，更在劇中大展舞技。而結尾朴寶劍因工作太忙冷落朴素丹，朴素丹更帶朴寶劍的好友邊佑錫返香閨，預告與朴寶劍的戀情出現暗湧。不過收視卻比前一集的8.262%微跌至7.798%，香港劇迷可於Netflix追看新劇。

昨晚一集中講到朴寶劍被誤會是同性戀，朴素丹原本打算開直播自爆與朴寶劍的戀情，點知卻被朴寶劍的前女友薛仁雅提前一步接受訪問自爆曾與朴寶劍拍拖，力證朴寶劍鍾意女人。而朴寶劍得知朴素丹看到相關報道會感到不開心，即時到其寓所陪伴她。

朴寶劍因為工作太忙，難以經常抽空陪住朴素丹，而朴素丹又擔心會妨礙他工作而未有聯絡，兩人變得有點疏遠。而此時朴寶劍要飛到外地工作，朴素丹在雨天回憶起朴寶劍曾說過下雨天會令到她不感到孤單的承諾，最終舉棋不定的朴素丹沒有打電話給朴寶劍，而是打給一直守候她身邊的邊佑錫，結尾朴素丹更帶邊佑錫回家，此時畫面卻突然出現閃電及響起雷聲，預告邊佑錫有望代替朴寶劍的位置。

而下集預告可見朴寶劍有質問朴素丹為何沒有打電話給自己，而是打電話給邊佑錫，似乎朴寶劍和朴素丹的戀情將受到考驗。

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