孔德賢與落選港姐廖慧儀劃清界線 只屬正常同事的關係

有「狂野港姐」之稱的廖慧儀（Jessica）最近被《蘋果》讀者報料，聲稱她似與《後生仔傾吓偈》的孔德賢（Danny）搭上，Danny充當柴可夫管接送兼相約食飯，而廖慧儀男友Sam近期在IG留言表示心情很差，甚至在IG story貼上Danny IG截圖，並說：「Stop finding my gf please @danny_hung.」直到大前日，廖慧儀男友Sam在IG承認與廖慧儀分手，直斥：「我一直當你係一家人，點解要選擇因為一啲小問題而突然狠心離開我，係咪因為入咗娛樂圈擴闊咗眼界，回頭看所有嘢覺得我甚麼都不是？」

事件中的另一位男主角Danny今日在將軍澳出席活動，對於廖慧儀與男友Sam分手，Danny否認她們分手與自己有關，並稱從朋友和記者口中知道此事：「佢哋有send啲報道畀我，我哋只係好朋友同同事，一直只係呢個關係。」他更坦言不會追求Jessica，而對方亦不是他喜歡的類型：「唔係喇，同事還同事，其他關係還其他關係，一直keep住朋友關係。」再問會否有發展空間，他斬釘截鐵地說：「冇呀，一直都冇追求嘅意思，總之我哋係正常同事嘅關係。」

另一方面，林穎彤（Bella）日前被爆與星夢同門師兄伍富橋 （Alvin）分手，甚至互相unfollow對方的IG賬號，Bella表示之前大家是好朋友，但現在真的沒有聯絡：「而家我哋少咗傾偈，又冇乜特別嘢，所以咪少咗聯絡。我間中都會清理IG，反而又唔係特別熟，咪unfollow囉。」她直言目前是單身狀態，等待真愛。

---------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！