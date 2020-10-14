玄彬孖《愛的迫降》「吳科長」合照登熱搜 孫藝珍再晒廣告新相

韓國型男玄彬孖緋聞女友孫藝珍二度合作的tvN劇集《愛的迫降》，去年12月開播以來大受劇迷喜愛，一度掀起煲劇熱，同時令劇中一眾演員人氣急升。《愛的迫降》除了令玄彬及孫藝珍再創事業高峯外，於劇中演朝鮮非法事業公司跟金正鉉的中間人「吳科長」一角的男星尹尚勳，亦引起劇迷關注。

尹尚勳於劇中飾演的吳科長，雖然出場次數不算多，不過其角色對劇情影響非常重要，於劇中他曾跟孫藝珍的二哥夫婦合作，使計想讓孫藝珍留在北韓，之後又安排吳萬石跟二哥夫婦見面，令玄彬及孫藝珍陷危機。而尹尚勳最後亦以證人身份，指證了孫藝珍二哥夫婦的所作所為，而他於劇中跟金正鉉就有不少互動。

而尹尚勳的演員父親朴根瀅，近日演出節目《Radio Star》時就提到兒子，令尹尚勳再次引起網民關注，網民更翻摷他跟玄彬的合照，令尹尚勳意外登上熱搜榜，紛紛討論起尹尚勳於劇中的演出場面。對於自己跟玄彬的合照突然登上熱搜榜，尹尚勳就表現慌張，今日於IG的限時動態解釋：「因為幾乎沒有和玄彬一起拍戲的場面，所以很想拍照。」對於之前於IG上的發文成為了新聞而感到尷尬，他更留言表示：「對玄彬感到很抱歉。」

現年42歲的尹尚勳，於2004年以組合Breeze出道，曾推出多張專輯，之後亦曾演出《沒關係，爸爸的女兒》、《熊貓小姐和刺猬》等劇，今年就因為演出《愛的迫降》而再次引起關注。

另外，孫藝珍拍畢劇集後成為廣告商寵兒，今日再有其新廣告相公開。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！