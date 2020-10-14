【韓娛專題】韓國綜藝節目一向有捧場客，除了電視台播出的大製作《Running Man》、《新西遊記》外，近年小本製作的網綜越來越多人愛追看，貪需時短，看完一部接一部都不過一小時。既然放上網，題材發揮空間自然無限，有圍繞發明、講價等，還可推廣到海外，點擊率輕易過千萬，引起強大節目效應。網綜未必有一線韓星主持，但只要節奏快、笑點密集，一樣可在最短時間博君一笑。

撰文：莉莉人

《發明王》生活小法寶

韓國男團東方神起的U-Know平日當發明為興趣，約15年前創立了一個只有六、七人的發明團隊，好友孫浩俊也是其中一員。早於《發明王》播出前，U-Know已獲得三項發明專利，其中一個創作源自疫情，大家經常遇上戴口罩又想飲水，拉下口罩又不方便的情況，於是他改造口罩，將嘴部位置開口加上蓋子變成「可飲水口罩」，可見他擅長於日常生活中取得靈感，並非只是玩玩下。

每集節目U-Know都會與一名發明家見面，然後就一個主題將發明實體化，例如發明家居私人卡拉OK房、穿鞋後再入屋取物的方法等，為大家帶來生活上小幫手，可算是韓版「森美量產型」。節目沒有劇本，由U-Know自由發揮，所以研究期間並不會一帆風順，經常失敗，真實性非常高，加上他口水多過茶，和發明家的互動產生化學反應。節目由曾擔任《Running Man》製作人的高東萬打造，剪接節奏拿揑得非常好，後期加入CG效果，令原本造型獨特的發明品更搞笑。

《協商王》同老闆周旋

講價最重要臉皮夠厚，並不是人人敢做，《協商王》就是一個由主持人光熙代表民眾到各大企業去跟老闆講價的節目。

第一集光熙去到炸雞品牌總部，憑高超的游說技巧講到原味炸雞六折出售，節目周五晚上載後，周末的減價炸雞全國分店即賣到斷市，大收宣傳之效。他亦與老闆約定，只要這一集點擊率於一個月內達500萬人次，就由他擔任代言人，要知道原本代言人是男神李敏鎬。不少人都想知道光熙能否越級挑戰代言，所以集氣將點擊率衝破，令光熙如願即將擔任一年代言人。炸雞一集令光熙一戰成名，之後播出的雪糕篇即使開宗名義是植入式廣告，但反應一樣狂熱，還令官網癱瘓，超出預期20倍定單量，9月訂要11月才有貨，廣告效應非常誇張。

《假男子漢》地獄式集訓

煲開韓綜的fans對年前的綜藝《真正男子漢》應該不會陌生，相隔五年同一主題透過網綜《假男子漢》回歸，節目組要求參加者親身體驗特種部隊的生存訓練。首集訓練一開始馬上要求全員反覆入水，烈日下成身泥做極艱苦的體能訓練，零造假超真實的反應，成功引起關注，播出兩個月點擊率高達1,600萬，連Super Junior成員希澈都是fans，大讚節目做得好，收看期間又笑又哭。

網綜是許多素人嶄露頭角的好機會，《假男子漢》的參加者包括運動員、配音員、YouTuber等，但最終捧紅的卻是大隻教官李根。美國長大的他說得一口流利英語，曾於韓國海軍服役七年，男人味爆棚。人氣急升後他接下快餐店廣告，還演出多個綜藝節目如李昇基主持的《家師父一體》。

《白鍾元的料理秘方》 拜名廚為師

韓國名廚白鍾元曾主持多個烹飪節目，連人氣綜藝《姜食堂》都邀請他任顧問，旗下弟子包括姜虎東、SJ成員圭賢。網上流傳不少標榜「白鍾元食譜」的烹飪秘方，但他看過後發現與自己的配方有出入，促使他去年進軍YouTube創立頻道，方便他提供真正簡單易學的秘方。

開台不足兩日，白鍾元頻道的訂閱人數已極速衝破100萬，出片量平均一星期兩條，一年間教授超過200種菜式，不局限於韓國菜，連中菜、西菜、甜品都有，而且一律是食材常見、老少咸宜的家常菜，簡單易明的教學非常適合廚藝新手。其中一條教授「超簡單泡菜湯鍋」的六分鐘短片就足足有接近900萬觀看次數，絕對贏過不少韓星的個人頻道。