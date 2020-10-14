add名人時尚 | Thom Browne 巴塞隆拿限定系列 Converse聯名設計師王逢陳

【Thom Browne X FCB】

Thom Browne自2018年開始與巴塞隆拿球隊（FC Barcelona）簽了3年的合約，成為球隊正裝及場外定制服飾的官方提供商。第一季眾球員穿上Thom Brown簽名式的灰西裝配上高筒皮靴，予人活力又創新的感覺，第二季登場換上 條紋黑西裝，全員列陣在觀眾席拍攝團體照，同樣是充滿氣勢，至於場外服裝，穿上全身 Thom Browne的棒球外套、灰色針織衫、襯衫等等，非常時尚帥氣。

無論是Thom Browne，還是巴塞隆拿球隊粉絲，又或者對獨一無二的專屬服飾有興趣的時尚迷，現在都機會入手，因為Thom Brown將推出巴塞隆拿球隊的Capsule Collection。這個限定的Capsule Collection將下周推出，當中包括羊毛短套裝、鈕扣針織衫、白色襯衫、領帶、圍巾、襪子等，設計注入足球主題，都會飾上FCB徽標與品牌徽章。值得一提的是，這個系列的100％收益將捐贈慈善機構，該慈善機構將通過體育活動和生活技能方面，來幫助全世界的弱勢兒童。

【Converse x Feng Chen Wang】

經常推出聯名設計的Converse，2018年曾與近年人氣急升的中國先鋒服裝設計師 Feng Chen Wang（王逢陳）聯手打造的2-in-1 Chucks，分別於紐約和上海時裝周上亮相，並引起不少迴響。最近，雙方再次合作推出Converse x Feng Chen Wang 2-in-1 Chuck 70，以兩款撞色設計延續經典。

屬於中國新一代年輕設計師的Feng Chen Wang，擅長解構式裁剪設計，這次她從「MY HALF」的系列中獲得靈感，將Chuck 70切割重組，將雙層帆布進行半裁剪拼疊，鞋面呈現黑白和橙白兩款大膽撞色，呈現合二為一的視覺效果，同時蘊藏了「審視內在，探索自我」的訊息。

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