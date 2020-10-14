新歌曝光 | 欅坂46舉行最後兩場網上演唱會 正式改名為櫻坂46

日本人氣女子組合欅坂46於前日及昨日舉行《欅坂46 THE LAST LIVE》，正式為成團五年的欅坂46打上休止符。欅坂46之後將會改名為櫻坂46重新出發，首張單曲《Nobody’s fault》更於演唱會中首次曝光，由19歲成員森田光站在隊中。

欅坂46舉行一連兩場無觀眾網上演唱會，她們在演出時全程未有說話向歌迷打招呼，純粹以歌會友。兩日的演唱會分別以不同的風格演出，她們前日獻唱《不協和音》、《黑羊》和《Eccentric》等暗黑歌曲，而昨日就改唱《在世界只有愛》和《牽手一起回去嗎？》等溫暖作品。昨日演唱會臨閉幕前，會場突然響起鼓聲，通知歌迷組合改名為櫻坂46的消息，之後14位成員換上白色服飾再度登場，獻唱櫻坂46第一首新作，單曲將於12月9日發行。演唱會首日門票賣出約8萬張，而第二日則有11萬張，官方估計有大約57萬人欣賞這次演出。

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