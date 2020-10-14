麥潔文幫梁振英批鬥涉案老師 網民重提江華偷食還拖

梁振英雖然已然不是香港特首，卻發力狙擊教育界，昨日在社交網發佈18名教育工作者的控罪和案情，公開各人任職的學校等資料，被民主黨許智峯批評做法如「文革式批鬥」，指梁振英嚴重違反私隱條例，並計劃向個人資料私隱專員公署投訴，及不排除提出私人檢控。

所謂曹操都有知心友，梁振英在社交網的「批鬥」帖文，得到江華老婆麥潔文加持，留言：「好有用的資料，會轉發到家長組。」不過，麥潔文公然幫梁振英篤灰，助長批鬥的風氣，此舉卻令網民睇唔過眼，在麥潔文的留言上派嬲，直至今午1時許，累積嬲嬲已近200個。

連登仔都為此開post，有網民爆粗鬧麥潔文：「仆你個街，想借起底去玩殘教師？顧掂妳自己先啦！」、「藍絲恐怖分子」，有網民更以其人之道，重提江華於N年前曾背妻偷食鄧萃雯事件，取笑麥潔文：「江華仲有冇出去偷食」、「想起人底？佢自己已經起咗自己底俾人鬧。」

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