鄧麗欣余安安打風做宅女預祝生日 羅家英切蛋糕前不停搵老婆

熱帶氣旋浪卡創了自1961年以來距離香港最遠的8號風球，昨日為市民帶來一日安靜的風假，鄧麗欣（Stephy）與余安安兩位10月壽星女，獲好友送上蛋糕到家中預祝生日，將於22日踏入61歲的安安姐帖文寫上「感謝大家昨晚風雨不改為我慶祝！#又要買餸又要呢樣個樣#birthday #birthdaymonth」。明天就37歲的Stephy，雖然跟男友王子分隔兩地，但同樣收到蛋糕預祝，她分享蛋糕相寫上「大風大雨下收到生日蛋糕直送上門也太感動了 本來今天的行程因為8號風球取消了，你們為我準備的蛋糕都不能一起切一齊慶祝，很可惜！」孫慧雪也為老公羅天彥慶祝8號風球下的生日。

阿姐汪明荃也在IG分享老公羅家英慶祝生日的片段，着得官仔骨骨的家英哥切蛋糕前，不停嗌「我老婆呢？」忙於為老公拍片的阿姐說：「你自己影咗先啦﹗」之後阿姐才走到家英哥身邊唱生日歌，阿姐昨晚分享帖文時寫上「今日（農曆八月廿七日）是家英哥正日生日、雖然8號風球，由於傍晚改掛3號，所以一眾徒兒們都可以同師傅一齊食晚飯慶祝，當然亦都要保持社交距離，分開每四個人一張檯。祝福家英哥身體健康，開開心心！」同樣在昨日正日生日，46歲的劉愷威，似乎沒有因近日傳出他與前妻楊冪因女兒小糯米演真人騷而發生口角的報道影響心情。踏入13日零時零分，獲同事準備生日蛋糕慶祝，雖然房中佈置了氣球及燈飾，但只見劉愷威獨自切蛋糕，場面冷清。同時未見圈內好友送上生日祝福留言，另外他在微博分享一張劇本的相片，似乎為接拍新劇準備開工了。

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