陳凱琳復工晒3吋事業線搵奶粉錢 兩子未夠數留後路想追女

陳凱琳7月底生完細仔鄭承亮後，今日首度出席公開活動，在尖沙嘴出席珠寶及翡翠拍賣記者會，她穿上一襲白色露肩低胸裙現身，展示3吋事業線，極速回復窈窕身形。影完靚相接受訪問時，陳凱琳不忘戴上口罩。

由於大仔承悅只得歲半、細仔只有兩個多月大，以母乳餵哺的陳凱琳忙得分身不暇，她說：「母乳對BB健康，免疫力同抵抗力好啲，雖然身心都辛苦，每兩、三個鐘去泵奶，但對小朋友好，都係值得，不過可能壓力大，要同時照顧兩個小朋友，所以影響咗泵奶嘅情況。」她透露老公鄭嘉穎要開工比較忙：「但佢放工返嚟都會幫我帶大仔去公園玩，又會照顧下細仔。」問到大仔有沒有呷醋？陳凱琳表示沒有，「好多人教，喺細仔未出世前，都要同哥哥講定先，要照顧返大仔嘅感受，所以暫時都冇呷醋，佢開心多咗個小朋友喺屋企。」被問到會否追多個女還是會封肚時，她笑說：「哎呀，唔敢講，順其自然啦，喺而家呢個階段，我覺得要照顧咗佢哋兩個先，如果咁快諗第三個，我會覺得對佢哋唔住，老公都話睇我嘅。」陳凱琳表示大仔很喜歡返playgroup，玩到不想回家，笑指經常要拉他走，「不過佢都好乖，周不時會擰轉頭睇下我喺唔喺身邊。」

對於有傳她不續約無綫，陳凱琳即說：「都唔知邊度傳出嚟，可能少咗見我喺幕前，所以就咁講，我暫時都仲喺公司度嘅。」有否跟她傾續約？她只說：「我諗近排除咗搵我講湊仔嘅嘢，都冇人問我其他嘢。」她表示未必兼顧到太多幕前工作，老嘉穎開工自己就要留家照顧小朋友，假如自己接劇，老公就要湊仔。此外，提到她的生意拍檔、KOL雪姨Sharon Yung以一炮過950萬元買入林燕妮的故居，陳凱琳只笑說：「你問番佢，我真係唔知。」