方健儀決志當「無言老師」 死後捐遺體推動醫學教育

現年43歲的方健儀，一向熱心公益事務，畢業於中大的她，最近更決定為母校香港中文大學醫院登記成為「無言老師」，在死後捐出遺體作為醫科教學之用。方健儀在IG分享她成功登記成為「無言老師」的證書，她寫道：「我好開心宣佈我的志願，將來做一位無言老師，協助醫療技術的發展，令更多病人重獲新生。」

方健儀所參與的是香港中文大學醫學院「無言老師」遺體捐贈計劃，死後捐出遺體作為醫科教學用途，醫科學生藉通過人體解剖訓練過程，改良手術技術及發展，並提升手術成功率及安全性，是醫學進步重要基石。已故藝人鄺佐輝，其遺體亦捐贈予相關大學作為教學用途。

醫學院提到，為了讓醫學生體會「無言老師」的無私奉獻，在解剖課堂前，師生們會舉行一個莊嚴的靜默追思儀式，以示對「無言老師」的感謝和尊敬。直至所有解剖課完結前，學生們會寫心意卡以表感謝，並隨先人棺木火化。醫學院又提到，由於解剖教學非常仔細，遺體經解剖後不能縫合，家人不能瞻仰遺容。

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