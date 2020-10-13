Video Talk今日精選丨「Lunch哥」與觀眾論表達訴求模式 iPhone發佈會賽後評

《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。

請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》10月14日（三）Video Talk精選節目表：

1. 4點鐘調查你｜Lunch哥，你點睇「膠化」抗爭？（歡迎Phone-in）

日期：10月14日（周三）

時間：3:55pm - 4:20pm

主持：查理

嘉賓：李國永 David Lunch哥

內容：今集《調查你》邀請「Lunch哥」David，作為歡迎觀眾來電與主持、嘉賓傾一傾。

李國永 （David）至今出現在至少50場「和你Lunch」活動中，一身藍色風褸造型，在多個媒體的直播鏡頭下，深印觀眾腦海。不過，由去年的逾千人「和你Lunch」快閃遊行，變成今日多以David獨行的「和你Lunch」，他唱數字歌、遞請願信等表達訴求的模式，惹起爭議。是否「膠化」抗爭，David又怎麼看待？

本節目內容僅代表個別嘉賓意見，與《蘋果》立場無關。

2. 【競馬Fact Check】

日期：10月14日（周三）

時間：6:30pm - 11pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、新晉網上評馬人陳志富、Cloudy

內容： 直播及分析星期三跑馬地馬場八場賽事， 繼今季新增各場參賽馬由隔晚到即場賠率走勢，與及電腦預計臨場大戶落飛馬後，又有兩項新環節推出，騎練訪問及AI模擬賽果。記者追訪騎練分析參賽馬的機會及備戰情況。大數據年代，AI集各項data進行運算，識別出那些是機會馬，以得分高低排序，一目了然。主持亦會即場解答讀者留言，與讀者互動交流。

3. 果籽【Video Talk│10點搞邊科】iPhone發佈會賽後評

日期：10月14日（周三）

時間：10:30pm - 11pm

主持：方保僑、韓繼聰、何宛珊(表妹)

內容：新iPhone正式發表，一眾主持會總結發佈會內容，評論新iPhone各項新功能，買定唔買都要留意。

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《果燃台》10月15日（四）Video Talk精選節目表：

一家人 呈分試補習班｜小五數學 異分母分數加減混合計算的基礎概念

日期：10月15日（周四）

時間：4:30pm - 5pm

導師：進研教育數學補習導師 William Chan

內容：異分母加減運算過程中，最常犯的錯誤是加減分數時，未能適當地通分母。數學補習導師William 會教你如何運用通分、擴分及約分的要缺，以加深學生在運算時的認識。導師亦會在課堂上解答試題重點及一齊拆解難題。

同學可先按此 (https://bit.ly/3jgXTW5) 加入Facebook群組免費下載練習。完成練習後，記得準時上堂！

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