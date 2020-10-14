影帝同勳章冇分別丨阿叻寸爆回應率先獲授勳：曾志偉譚詠麟拿了影帝呀！

陳百祥（阿叻）於今年10月1日政府公佈的2020年授勳名單中榜上有名，獲頒銅紫荊星章，但外界質疑他獲得授勳的資格，引起極大迴響。今日他出席活動時，重提授勳一事，他開心表示：「多謝啦！呢個當然係我自己嘅榮幸啦！亦都多謝香港特區政府畀呢個獎我，對我嚟講係一個認同同埋鼓勵，其實我都係一個好土生土長嘅香港人，我係做返自己本份嘅嘢，既然政府認同，咁我梗係欣然接受，係我嘅榮幸啦！」

對於獲得授勳資格成疑，阿叻一貫自信地表示：「我從來唔同人比人嘅，亦都唔理人哋點樣睇，我都係我行我素，我永遠係做我自己認為啱嘅嘢，我係唔理會人哋點睇嘅，因為你點畀全世界人點樣睇、件事係點樣樣，唔係我去攞㗎嘛，係人哋頒畀我㗎嘛！」

有網民認為阿叻老友曾志偉做公益事更多卻未獲授勳，阿叻向大陸傳媒表示：「我相信不是每個人……（大家的）際遇也不同、要求也不同，我不知他怎麼想，他拿了影帝呀，他跟譚詠麟都拿了影帝，我沒有拿影帝，所以沒有甚麼分別，（授勳）只是一個鼓勵。」他另提到自己在2星期前收到這個好消息，當時人在大陸，他大讚通知人員講得好客氣，並坦言無預料到自己有份攞獎。

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