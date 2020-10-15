何珮瑜捱過業界寒冬為新戲開工 李靖筠開工喊足12小時

肺炎疫情下，電影業界冰封大半年，劇組陸續開工，由英皇電影及天下一計劃合作的十齣電影之一，奇幻懸疑電影《電子靈》今日於觀塘進行拍攝，演員包括李靖筠、楊天宇、何珮瑜（Jeana）、朱鑑然及顧定軒等均有出席，眾人皆表示高興捱過疫情一段時間，終於等到開拍新戲，老闆楊受城亦到場打氣。

Jeana在戲中飾演到韓國發展女團的藝人，她指電影題材貼地生活性，例如沉迷使用手提電話，Jeana說：「自己最多睇YouTube，可以由10點睇到3點，睇好多宗教題材。」Jeana指自己不善用電腦，自言較為懶化妝及打燈，所以從未試過做直播。女主角李靖筠飾演一名滿有夢想的女孩，與楊天宇在戲中有少量感情戲，楊天宇讚李靖筠拍喊戲了得，可以喊足12小時，李靖筠說：「呢齣戲又喊又驚，劇本好感動，能夠幫到我喊。」顧定軒飾演一名沉迷電子世界的隱青，同時是李靖筠弟弟。

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